İzmit Belediyesi Kavaklar Caddesi'ne Yeni Kaldırım Yapılıyor
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi’nde zamanla deforme olan kaldırımları yeniliyor.
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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi'nde zamanla deforme olan kaldırımları yeniliyor.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri uzunluğu 700 metre genişliği 1,5 metre olan çift taraflı kaldırımda 315 metreküp beton kullanacak. Çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı planlayan ekipler, vatandaşlara daha konforlu bir alan oluşturacak.
ANKA / Yerel