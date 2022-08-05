İzmit Belediyesi Kavaklar Caddesi'ne Yeni Kaldırım Yapılıyor İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi’nde zamanla deforme olan kaldırımları yeniliyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi'nde zamanla deforme olan kaldırımları yeniliyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri uzunluğu 700 metre genişliği 1,5 metre olan çift taraflı kaldırımda 315 metreküp beton kullanacak. Çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı planlayan ekipler, vatandaşlara daha konforlu bir alan oluşturacak. ANKA / Yerel Fen İşleri Müdürlüğü İzmit Belediyesi Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› İzmit Belediyesi Kavaklar Caddesi'ne Yeni Kaldırım Yapılıyor - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.