İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nde 23 Nisan Coşkusu - Haberler

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İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nde 23 Nisan Coşkusu

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nde 23 Nisan Coşkusu

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’ni ziyaret eden Ulugazi İlkokulu anasınıfı öğrencilerine 23 Nisan etkinliği sürprizi yapıldı.

KOCAELİ (ANKA) - İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'ni ziyaret eden Ulugazi İlkokulu anasınıfı öğrencilerine 23 Nisan etkinliği sürprizi yapıldı.

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kütüphanesi ve Oyun Alanı, anaokulu öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda İZGİM'i ziyaret eden Ulugazi İlkokulu anasınıfı öğrencilerine 23 Nisan sürprizi yapıldı. Çocuklar, şarkılar eşliğinde dans ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

23 Nisan etkinliğinin ardından öğrenciler, Çocuk Kütüphanesi'ni inceleme fırsatı buldu. Seçtikleri bir hikaye kitabını öğretmenlerinden dinleyen çocuklara, ziyaretleri sonunda katılım sertifikaları ve hediyeleri takdim edildi. Öğrenciler ve öğretmenleri, gün boyu keyifli vakit geçirdikleri ifade ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İZGİM yetkililerine teşekkür ettiler.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

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