İzmit Belediyesi Kaçak Yapılarla Mücadeleye Devam Ediyor

İzmit Belediyesi, ilçede tehlike oluşturan kaçak ve metruk yapıları yıkım ve yerinden kaldırma işlemlerine devam ediyor.

İzmit Belediyesi, ilçede tehlike oluşturan kaçak ve metruk yapıları yıkım ve yerinden kaldırma işlemlerine devam ediyor.

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kentteki çarpık yapılaşmanın önüne geçmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun uygulanması sırasında İzmit Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesi, ada 4 parsellerdeki orman alanında kalan 7004 ada 2 parselde 1 adet konteyner yapı, 7002 ada 1 parselde taş duvar, 7101 ada 1 parselde 2 adet 3x2 Mobo ve 7176 ada 4 parsel park alanında teressübat, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kaldırıldı.