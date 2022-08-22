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İzmit Belediyesi ile Çayırköylüler Konforlu Yollarına Kavuştu

Yerel Haberler

İzmit Belediyesi ile Çayırköylüler Konforlu Yollarına Kavuştu

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu Mevkii’nde yaptığı beton yol çalışmalarını tamamlayarak bölge halkını yeni ve konforlu yollarına kavuşturdu.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu Mevkii'nde yaptığı beton yol çalışmalarını tamamlayarak bölge halkını yeni ve konforlu yollarına kavuşturdu.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden kırsal mahallelere hizmet götürerek vatandaşları konforlu yollarla buluşturmaya devam ediyor. Zamanla deforme olan yolları güvenli hale getiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu Mevkii'nde 220 metre uzunluk ve beş metre genişliğe sahip Küme Evler Sokak'ta beton yol çalışmalarını tamamladı. Bölgede titizlikle çalışan ve çalışmayı kısa sürede tamamlayan ekipler, bölge halkının da takdirini kazandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü İzmit Belediyesi Yerel Haberler

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