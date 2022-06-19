İzmit Belediyesi, İlçenin En Yaşlı Babası Olan Hikmet Kemal Tüzün'ün Babalar Günü'nü Kutladı İzmit Belediyesi, ilçenin yaşlılarını ziyaret ederek özel günlerde yanlarında olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile Halka İlişkiler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Alparslan Güllü, 19 Haziran Babalar Günü dolayısıyla 102 yaşındaki Hikmet Kemal Tüzün’ü ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladı. İzmit Belediyesi, ilçenin yaşlılarını ziyaret ederek özel günlerde yanlarında olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile Halka İlişkiler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Alparslan Güllü, 19 Haziran Babalar Günü dolayısıyla 102 yaşındaki Hikmet Kemal Tüzün'ü ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı. Hikmet Kemal Tüzün, kendisini unutmayan İzmit Belediyesi yetkilerini görünce büyük mutluluk yaşadı. Tüzün Ailesi, İzmit Belediyesi'ne gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkürlerini iletti. ANKA / Yerel İzmit Belediyesi Babalar Günü Güllü Yerel Haberler

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