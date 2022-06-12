İzmit Belediyesi Hafta Sonu Bisiklet Turlarına Devam Ediyor - Haberler

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İzmit Belediyesi Hafta Sonu Bisiklet Turlarına Devam Ediyor

ANKA - Yerel
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İzmit Belediyesi Hafta Sonu Bisiklet Turlarına Devam Ediyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde her hafta pazar günü yapılan bisiklet turu kapsamında, bisiklet tutkunları bu hafta sonu da pedal çevirdi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde her hafta pazar günü yapılan bisiklet turu kapsamında, bisiklet tutkunları bu hafta sonu da pedal çevirdi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, bisiklet turu programlarına devam ediyor. Yahya Kaptan'daki Bisiklet Eğitim Pisti'nde bir araya gelen bisiklet severler, bu pazar sabahı da pedal çevirdi. Daha önceki haftalarda olduğu gibi Yahya Kaptan'dan hareket ederek şehir merkezine doğru pedal çeviren bisiklet severler, turu yine Yahya Kaptan'da sonlandırdı. Bisiklet turu organizasyonları gelecek haftalarda da devam edecek.

ANKA / Yerel

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