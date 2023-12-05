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İzmit Belediyesi, Güzellik Salonlarının Epilasyon Cihazlarını Denetleyecek

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İzmit Belediyesi, güzellik salonlarında kullanılan epilasyon amaçlı cihazların teknik özelliklerinin ve CE sertifikasının Aralık ayı sonuna kadar bildirilmesini istedi.

Kentte faaliyetlerine devam eden güzellik salonlarının kullandığı epilasyon amaçlı cihazların taşıdığı teknik özellikler ve CE sertifikasının Aralık ayı sonuna kadar İzmit Belediyesine bildirilmesi gerekiyor

İzmit Belediyesi yetkilileri her alanda denetimlerine devam ederek vatandaşların sağlığına dikkat etmeye devam ediyor. Bu kapsamda güzellik salonlarında bulunan epilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler, bir ay içinde yetkili idareye ve valilik aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi gerekiyor. Gerçekleşecek uygulama için yetkililer tarafından yapılan açıklamada; "Güzellik salonu işletmecilerinin bu hassasiyeti göstermesi önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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