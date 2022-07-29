İzmit Belediyesi, 'Gülümse Böreği' Yurttaşın Beğenisine Sunuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmit Belediyesi, 'Gülümse Böreği' Yurttaşın Beğenisine Sunuyor

İzmit Belediyesi, 'Gülümse Böreği' Yurttaşın Beğenisine Sunuyor

İzmit Belediyesi'nin tesisi Gülümse Kafe’nin yeni lezzeti ‘gülümse börek’ 31 Temmuz Pazar günü yurttaşların beğenisine sunulacak.

 - Güncelleme:

İzmit Belediyesi'nin tesisi Gülümse Kafe'nin yeni lezzeti 'gülümse börek' 31 Temmuz Pazar günü yurttaşların beğenisine sunulacak.

Belediye'nin hizmete açtığı ilk sosyal tesisi olan Gülümse Kafe'nin menüsüne yeni ürünler ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde hizmet yelpazesine kızarmış dondurmayı ekleyen Kafe, şimdi de menüsüne 'gülümse böreği' ekleyecek.

Yahya Kaptan Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi'nde bulunan Gülümse Kafe'de pazar günü saat 11.00'de tadım etkinliği düzenlenecek. Saf tereyağı ile hazırlanan ve el açması yufkaların kullanıldığı börek; peynirli, ıspanaklı, kıymalı, kavurmalı ve pastırmalı seçenekleriyle İzmitlilere sunulacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm yurttaşları tadım etkinliğine davet etti.

ANKA / Yerel

Kocaeli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title