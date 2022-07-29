İzmit Belediyesi, 'Gülümse Böreği' Yurttaşın Beğenisine Sunuyor İzmit Belediyesi'nin tesisi Gülümse Kafe’nin yeni lezzeti ‘gülümse börek’ 31 Temmuz Pazar günü yurttaşların beğenisine sunulacak. İzmit Belediyesi'nin tesisi Gülümse Kafe'nin yeni lezzeti 'gülümse börek' 31 Temmuz Pazar günü yurttaşların beğenisine sunulacak. Belediye'nin hizmete açtığı ilk sosyal tesisi olan Gülümse Kafe'nin menüsüne yeni ürünler ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde hizmet yelpazesine kızarmış dondurmayı ekleyen Kafe, şimdi de menüsüne 'gülümse böreği' ekleyecek. Yahya Kaptan Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi'nde bulunan Gülümse Kafe'de pazar günü saat 11.00'de tadım etkinliği düzenlenecek. Saf tereyağı ile hazırlanan ve el açması yufkaların kullanıldığı börek; peynirli, ıspanaklı, kıymalı, kavurmalı ve pastırmalı seçenekleriyle İzmitlilere sunulacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm yurttaşları tadım etkinliğine davet etti. ANKA / Yerel Kocaeli Yerel Haberler

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