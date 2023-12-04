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İzmit Belediyesi Geleneksel Türk Kahvesi Festivali Yarın Başlıyor

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İzmit Belediyesi, 5 Aralık Unesco Dünya Türk Kahvesi günü etkinlikleri kapsamında İzmit Belediye Meydanı'nda 3. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali düzenliyor. Festivalde Türk kahvesi firmaları ve sergi yer alacak.

İzmit Belediyesinin 3'üncü kez kahveseverleri bir araya getireceği Geleneksel Türk Kahvesi Festivali yarın İzmit Belediye Meydanı'nda yapılacak.

İzmit Belediyesi, 5 Aralık Unesco Dünya Türk Kahvesi günü etkinlikleri kapsamında İzmit Belediye Meydanı'nda 3. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali gerçekleştirecek. Festivale; Esperanto Cafe, Monte Air Cafe, Kings Landing Coffee, Sommario Coffee, Aboul Qahwaa, Rodopi Kahve, Afife Kahve, Disa Kahve, Esperro Coffee ve Kahve Gezegeni firmaları katılacak. Türk Kahvesi Festivali, 5 Aralık Salı günü 12.30 ile 21.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

'6 ASIRLIK HATIR: TÜRK KAHVESİ SERGİSİ'

Festivalin 2. etkinliği olan '6 Asırlık Hatır: Türk Kahvesi Sergisi' Akçakoca Mahallesi'nde bulunan Şehr-i İzmit Kafe'nin hamam bölümünde ziyarete açılacak. Sergide eski dönem kahve değirmenleri, kahve dövmek için eski havanlar ve daha birçok eser yer alacak. 6 Aralık Çarşamba günü 18.00'da açılışı gerçekleşecek olan etkinlikte saat 15.00 itibariyle közde kahve ikramı yapılacak. Türk Kahvesi Festivaline bütün vatandaşlar davetli.

Kaynak: ANKA / Yerel

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