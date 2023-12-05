Üye Girişi
Haberler

İzmit Belediyesi Geleneksel Türk Kahvesi Festivali Başladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali, vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. Festivalde birçok kahve firması yer alırken, aynı zamanda Türk Kahvesi Sergisi de ziyaretçilere açıldı.

İzmit Belediyesinin 3'üncü kez kahveseverleri bir araya getirdiği Geleneksel Türk Kahvesi Festivali vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı.

İzmit Belediyesi, 5 Aralık Unesco Dünya Türk Kahvesi günü etkinlikleri kapsamında İzmit Belediye Meydanı'nda 3. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali düzenliyor. Festivalde; Esperanto Cafe, Monte Air Cafe, Kings Landing Coffee, Sommario Coffee, Aboul Qahwaa, Rodopi Kahve, Afife Kahve, Disa Kahve, Esperro Coffee ve Kahve Gezegeni firmaları yer alıyor. Türk Kahvesi Festivali, saat 21.30'a kadar vatandaşları İzmit Belediye Meydanı'nda bekliyor.

6 ASIRLIK HATIR: TÜRK KAHVESİ SERGİSİ

Festivalin 2. etkinliği olan '6 Asırlık Hatır: Türk Kahvesi Sergisi' Akçakoca Mahallesi'nde bulunan Şehr-i İzmit Kafe'nin hamam bölümünde ziyarete açılacak. Sergide eski dönem kahve değirmenleri, kahve dövmek için eski havanlar ve daha birçok eser yer alacak. 6 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de açılışı gerçekleşecek olan etkinlikte saat 15.00 itibariyle közde kahve ikramı yapılacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

Kocaeli Unesco Aralık Gastronomi Etkinlikler Kültür Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

HDP İBB ADAYI KİM? HEDEP İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı belli oldu mu, kim olacak? PLT yüksekliği nedir? PLT yüksekliği neden olur? 2023 ALES 3 SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? ÖSYM.GOV.TR Sonuç Sorgulama Ekranı! Trigliserid nedir? Trigliserid kaç olmalı, neden yükselir? Nazlı Ilıcak neden cezaevinde, neden hapiste? Nazlı Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu? Kemik erimesi neden olur? Kemik erimesi belirtileri neler? Dünya Mühendisler Günü Mesajları 2023 | Dünya Mühendisler Günü anlamlı, kısa, söz ve mesajlar neler? Kızılcık Şerbeti 42. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024: Ocak memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2024 Ocak öğretmen, memur, hemşire, polis, müfettiş maaşı ne kadar olacak? GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ Mesajları ve sözleri resimli! Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir? TikTok kapanacak mı? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title