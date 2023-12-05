İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu, engellemelere rağmen Alikahya'da yapılan çalışmaları paylaştı.

İzmit Belediyesi engellemelere rağmen hizmete devam ediyor

İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu sosyal medya hesabından Alikahya Atatürk Mahallesi Hulusi Kentmen Caddesi, Alikahya Atatürk Mahallesi Semerkand Caddesi ve Alikahya Karadenizliler Mahallesi Hekim Sokak'ta yapılan çalışmaların fotoğraflarını paylaşarak, "Siz engellemeye çalışsanız da, biz hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda engellemelere rağmen İzmit Belediyesinin çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Umutlu paylaşımında "Günaydın, siz engellemeye çalışsanız da, biz hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak Alikahya Atatürk Mahallesi Hulusi Kentmen Caddesi, Alikahya Atatürk Mahallesi Semerkand Caddesi ve Alikahya Karadenizliler Mahallesi Hekim Sokak'ta yapılan çalışmaların fotoğraflarına yer verdi.