İzmit Belediyesi Ekipleri, Yeşil Alanlarda Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklarda ve yeşil alanlardaki tırpan ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklarda ve yeşil alanlardaki tırpan ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri kent genelinde yeşil alanlar, yol kenarları, parklar, oyun alanlarında; ot biçme ve tırpan çalışmalarını koordineli şekilde yürütüyor. Temizlik çalışmalarını düzenli olarak yapan ekipler, parklardaki bakım işlemlerini de sürdürüyor. ANKA / Yerel İzmit Belediyesi Yerel Haberler

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