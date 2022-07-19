İzmit Belediyesi Ekipleri, Yeşil Alanlarda Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Haberler

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İzmit Belediyesi Ekipleri, Yeşil Alanlarda Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

ANKA - Yerel
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İzmit Belediyesi Ekipleri, Yeşil Alanlarda Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklarda ve yeşil alanlardaki tırpan ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklarda ve yeşil alanlardaki tırpan ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri kent genelinde yeşil alanlar, yol kenarları, parklar, oyun alanlarında; ot biçme ve tırpan çalışmalarını koordineli şekilde yürütüyor. Temizlik çalışmalarını düzenli olarak yapan ekipler, parklardaki bakım işlemlerini de sürdürüyor.

ANKA / Yerel

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