İzmit Belediyesi Ekipleri Yeni Cuma Parkı'nda Söküm İşlemlerine Başladı - Haberler

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İzmit Belediyesi Ekipleri Yeni Cuma Parkı'nda Söküm İşlemlerine Başladı

ANKA - Yerel
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İzmit Belediyesi Ekipleri Yeni Cuma Parkı'nda Söküm İşlemlerine Başladı

İzmit Belediyesi, Yeni Cuma Parkı Çevre Düzenlemesi ve Kafe Yenileme Yapım İşi kapsamında mevcut kent mobilyaları ve yer döşemelerinin sökümüne başladı.

İzmit Belediyesi, Yeni Cuma Parkı Çevre Düzenlemesi ve Kafe Yenileme Yapım İşi kapsamında mevcut kent mobilyaları ve yer döşemelerinin sökümüne başladı.

İzmit Belediyesi, kentin estetik değerini artırmak amacıyla Yeni Cuma Parkı'ndaki tarihi dokuyu ortaya çıkaracak yenileme çalışmasını başlattı. Alanın çevresini kapatan İzmit Belediyesi ekipleri, mevcut kent mobilyaları ve yer döşemelerinin sökümüne başladı.

DAHA YEŞİL OLACAK

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde devam eden yenileme çalışmaları sonrasında, vatandaşların sıklıkla kullandığı Yeni Cuma Parkı yeni görünümüne kavuşacak. Altyapı çalışmalarının da yapılacağı Yeni Cuma Parkı, daha yeşil bir sosyal alana dönüşecek.

ANKA / Yerel

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