İzmit Belediyesi Ekipleri, Deprem Bölgesinde Çalışmaya Devam Edıyor

Depremzedelere destek olmak için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, bölgede bir yandan çadırkentler ve aşevleri kurarken diğer yandan da yurttaşlara psikososyal destek veriyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de eksiklikleri yerinde tespit ederek depremzedelerle dayanışma gösteriyor.

Depremzedelere destek olmak için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, bölgede bir yandan çadırkentler ve aşevleri kurarken diğer yandan da yurttaşlara psikososyal destek veriyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de eksiklikleri yerinde tespit ederek depremzedelerle dayanışma gösteriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ın Defne, Samandağ ve Pazarcık ilçelerinde aşevi faaliyetlerine devam eden İzmit Belediyesi'nin, depremzedeler için hayata geçirdiği psikososyal destek hizmeti de sürüyor. Ekipler, bölgedeki yurttaşların barınma sorununu çözmek için ise Kahramanmaraş ve Adıyaman'a çadırkent kuruyor.

'MOR YERLEŞKE' KURULUYOR

İzmit Belediyesi'nin bölgede kuracağı çadır yaşam alanlarında 'Mor Yerleşke' adı verilen konteynerler olacak. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun (TKDF) iş birliğiyle kurulacak konteynerlerden oluşan Mor Yerleşke'lerde çocuklar için terapi ve oyun alanlarının dışında kadınlar için jinekolojik müdahale dahil olmak üzere birçok hizmet verilecek.

EKİPLER ÖZ KAYNAKLARI İLE PORTATİF TUVALET VE DUŞ ÜRETİYOR

Bölgedeki salgın riskine karşı ise İzmit Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, öz kaynakları ile depremzedeler için portatif tuvalet ve duş üretmeye devam ediyor. Kısa sürede birçok sayıda portatif tuvalet ve duş üreten ekipler, bölgedeki sokak hayvanları için oluşturulan 'Patibüs'ü de deprem bölgesine gönderdi.