İzmit Belediyesi Ekipleri Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya semtindeki Fatih Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya semtindeki Fatih Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Ekipler; Alikahya'da devam eden çalışmaların yanı sıra kentin çeşitli noktalarında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, zamanla deforme olan alanlarda zemini iyileştirmek adına asfalt yama çalışması yapan ekipler, Taşköprü Caddesi'nde ve Baldıran Sokak'taki çalışmaları tamamladı. ANKA / Yerel Fen İşleri Müdürlüğü İzmit Belediyesi Fatih Yerel Haberler

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