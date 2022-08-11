İzmit Belediyesi Dost Eller'ini Damat Adaylarına Uzatıyor

Yeni evlenecek çiftlere gelinlik, nişanlık ya da kına elbisesi desteği vererek önemli bir yükten kurtaran İzmit Belediyesi Dost Eller Giysi Mağazası, bu hizmet yelpazesine takım elbiseyi de ekledi.

Yeni evlenecek çiftlere gelinlik, nişanlık ya da kına elbisesi desteği vererek önemli bir yükten kurtaran İzmit Belediyesi Dost Eller Giysi Mağazası, bu hizmet yelpazesine takım elbiseyi de ekledi.

Kocaeli'nin farklı bölgelerinden hayırseverlerin sadece bir defa giydikleri ve İzmit Belediyesinin Dost Eller Giyim Mağazası'na bağışladıkları gelinlikler ve takım elbiseler, kuru temizleme işlemlerinin yapılmasının ardından Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları tarafından en özel günler için reyonlara yerleştiriliyor. Başvuruda bulunan dar gelirli çiftler, bedelsiz kiralama yöntemiyle dilediği gelinliği, nişanlığı, kına elbisesini ve takım elbiseyi seçerek en özel ve güzel günlerinde giyebiliyor.

Ücretsiz olarak gelinlik, nişanlık, kına elbisesi ya da takım elbise kiralamak isteyen çiftler, evlenme başvuru belgesiyle Dost Eller Giysi Mağazası'nda başvuruda bulunarak gelinlik, nişanlık, kına elbisesi ve takım elbise için kiralama talebi oluşturabiliyor. Vatandaşların üzerinde deneyerek aldıkları gelinlik, nişanlık, kına elbisesi ya da takım elbiseyi düğün, nişan ya da kına organizasyonunu takip eden 3 gün içerisinde mağazaya iade etmeleri gerekiyor.