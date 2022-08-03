İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi Yakında Açılacak - Haberler

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İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi Yakında Açılacak

İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi Yakında Açılacak

İzmit Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve İzmit’teki tüm ilçelerde faaliyet gösteren derneklerin yeni buluşma noktası olacak olan İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nin açılışı için geri sayım sürüyor.

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İzmit Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve İzmit'teki tüm ilçelerde faaliyet gösteren derneklerin yeni buluşma noktası olacak olan İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nin açılışı için geri sayım sürüyor.

İzmit Belediyesi'nin İzmit'in tüm ilçelerinde faaliyetlerini yürüten dernekleri bir araya getirecek projesi İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde çalışmalar tamamlandı. Orhan Mahallesi'nde yer alan Necati Gençoğlu Merkezi'nin dönüştürülerek, daha kullanışlı hale getirilen Dernekler Yerleşkesi, kapılarını yakın zamanda açacak. Dernekler Yerleşkesi, kentte faaliyet gösteren tüm yöre derneklerinin hizmetinde olacak.

Kocaeli'deki derneklerin kullanımına açık olacak Dernekler Yerleşkesi, İzmit Belediyesi ekiplerince hazırlandı. Tüm ayrıntıların düşünüldüğü yerleşke içerisinde 377 metrekarelik çok amaçlı salon, 130 metrekarelik konferans salonu, 11 dernek ofisi, yönetim odası, danışma ve kafeterya yer alacak. Derneklerin görüşme ve etkinliklerini rahat bir şekilde gerçekleştirebileceği yerleşke, kısa süre içerisinde açılışının yapılmasının ardından derneklerin kullanımına sunulacak.

ANKA / Yerel

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