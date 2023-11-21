İzmit Belediyesi Çocuk Sinema Okulu Öğrencilerinden, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Unutulmaz Gala

İzmit Belediyesi'nin çocukların sanatçı kimliklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediği Çocuk Sinema Okulu, Dünya Çocuk Hakları Günü 'nde unutulmaz bir gala programına imza attı. Yetenekli çocukların çocuk hakları konulu kısa filmleri, ayakta alkışlandı.

İzmit Belediyesi'nin çocukların yaratıcılığını ve sanatçı kimliklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediği Çocuk Sinema Okulu'nda 13 hafta süren eğitimler, gala programı ile tamamlandı. Eğitimlerin sonunda küçük yetenekler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için çektikleri 1 belgesel, 2 kısa film ve 1 klibi seyirciyle buluşturdu.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen galaya, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Baro Başkanı Av. Mehmet Gül, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Coşkun, Kocaeli Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Onursal Çubuklu, Kocaeli Barosu Çocuk Hakları Komisyon Üyesi Serpil Özak, Tümbel Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, Genel İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, eğitmenler ve öğrencilerin aileleri katılım sağladı.

Programın sonunda eğitime katılan çocuklara sertifikalarını, Başkan Hürriyet takdim etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

HÜRRİYET: "CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM"

"Bu gecenin onur konukları, protokolleri geleceğimizin umudu çocuklarımız. Bugün burada, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'müz tarafından üçüncüsü düzenlenen Çocuk Sinema Okulu'nun muhteşem bir sonucunu kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle, Yunus Emre Turanlı, Aslı Turanlı ve Sümeyye Subaşı Gursucu gibi yetenekli eğitmenlerimizin rehberliğinde, 13 haftalık bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 50 genç yeteneğimizi canı gönülden kutluyorum.

"GELECEĞE DAİR UMUTLARINI YEŞERTMEK"

Yine değerli eğitmenlerimize, Kadın Aile Müdürlüğümüze de bu değerli projeyi hayata geçirdikleri ve sürdürebilir hale getirdikleri için huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Çocuk Sinema Okulu'muzun amacı, sadece çocuklarımızın sanatsal yeteneklerini geliştirmek değil, aynı zamanda onların geleceğe dair umutlarını ve hayallerini de yeşertmek. Çünkü bizler inanıyoruz ki her çocuğun içinde, keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir yetenek yatıyor. İşte bu yüzden, İzmit Belediyesi olarak çocuklarımızın her türlü sanatsal, kültürel ve eğitimsel faaliyetine destek olmayı sürdüreceğiz.

"MUHTEŞEM YARATICILIKLAR"

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için kıymetli evlatlarımızın Çocuk Sinema Okulu'nda hazırladığı belgesel, kısa filmler ve klipleri izleyeceğiz. Onların muhteşem yaratıcılıklarını göreceğiz. ve izlediğimiz her bir film çocuklarımızın yeteneklerinin ve tutkularının somut bir göstergesi olacak.

"EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZSINIZ"

Sevgili çocuklar, sizler bizim en değerli varlıklarımızsınız. Sizlerin hayalleri, umutları, yaratıcılığı ve azmi, bu şehrin ve bu ülkenin geleceğini şekillendirecek. İnanıyorum ki, bugün burada sergilediğiniz filmler, belgeseller ve klipler hayatınızda atacağınız daha büyük adımların sadece bir başlangıcı. Bunlar güzel başlangıçlar. Her birinizin içindeki sanatçıyı keşfetmek, yeteneklerinizi sergilemek ve en önemlisi, kendi sesinizi bulmak için cesaretinizi asla kaybetmeyin.

"GELECEĞİN BÜYÜK SANATÇILARINI KUTLUYORUM"

Bu akşam burada, sizlerin bu muhteşem başarıları karşısında, geleceğe dair umutlarımız bir kez daha yeşeriyor. Bütün çocuklarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. İzmit Belediyesi olarak, sizin bu yolculuğunuzda her zaman yanınızda olacağız. Hepinize teşekkür ediyor, geleceğin büyük sanatçılarını şimdiden kutluyorum. Çocukların başarıları bu ülkenin de başarısı. Sevgili çocuklarım sizleri çok seviyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

GÜL: "HERKES ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMELİDİR"

Kocaeli Baro Başkanı Av. Mehmet Gül, "Bu yıl 100'üncü yaşını coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımız için yıllar önce söylediği bir sözle başlamak istiyorum: Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı; onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin de bizlere söylediği aslında tam olarak budur. Başta devletler olmak üzere herkesin çocukları korumak için üzerine düşen sorumluluğu alması adına Çocuk Hakları Günü'nün hatırlanması önem arz ediyor. Tüm çocukların eşit, özgür ve mutlu bir geleceğe sahip olabildikleri bir dünya hayaliyle Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum" dedi.

TURANLI: "YAŞASIN ÇOCUK HAKLARI"

Rahatsızlığı sebebiyle gala programına katılamayan fakat çocuklar için bir video hazırlayan Çocuk Sinema Okulu Kurucusu Yunus Emre Turanlı, "Üçüncü kez gerçekleştirdiğimiz bu gala programında ilk kez bulunamıyorum. Fakat çocuklarımızın muhteşem filmlerini finallerine kadar takip ettim. Gerçekten çok yetenekli çocuklar var. Çocuklara destek verdiği için başta İzmit Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Muhteşem bir projeye imza attık. Çocuklarımızın yolları bahtları açık olsun. Yaşasın sinema, yaşasın çocuk hakları. İyi ki varsınız İzmitli çocuklar" şdiye konuştu.

COŞKUN: "1990 YILINDA YÜRÜLÜĞE GİRDİ"

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Coşkun, şöyle konuştu:

"Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Çocuk Hakları Günü, Çocuk Hakları Sözleşmesinin Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında taraf devletlerce kabul edilmesi sonrasında 1990 yılıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. Türkiye'de 1995 yılında mecliste onaylanmıştır. Biz bugünü o yıldan beri kutluyoruz.

"UYGULAMAYA KOYARSAK İŞE YARIYOR"

Sözleşmeler düzenlenir, yazılır, imzalanır ama rafa kalkarsa bir işe yaramıyor. Ancak özümsenirse, içimize sindirirsek ve gerçekten uygulamaya koyarsak işe yarıyor. Çocuk haklarının 4 temel ilkesi: yaşam hakkı, korunma hakkı, gelişme hakkı ve katılım hakkıdır. 21. Yüzyılda ne kadarını uygulamalarına destek oluyoruz diye düşünmemiz gerekiyor. 1996 yılında biz ilk kez sizin gibi gençler ve çocuklarla çocuk haklarını atölyeler ile tanıtıyorduk. Şu anda o çocuklar büyüdüler anne baba oldular. Onlar şu anda çocuk haklarının ne demek olduğunu çok iyi özümsediler.

"ATATÜRK'LE BAŞLADI, SİZLER DEVAM ETTİRECEKSİNİZ"

Bugün bu anlamlı günde böyle anlamlı eserleri ortaya çıkarak sizler de yarın bunu özümseyerek çocukların haklarını savunacaksınız. Bütün dünya devletleri 1989 yılında kabul etmiş ama hala uygulayamıyor. Bu ülkenin kurucusu büyük Atatürk, henüz bu ülkeler çocuk haklarının ne olduğunu bilmezken 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden tek liderdir. Bunu asla unutmayın. Atatürk'ü anlamak çocuk haklarını savunmaktır. Bütün dünyada 23 Nisan Çocuk Ruh Sağlığı Günü olarak kabul edilmiştir. Bu Atatürk'le başladı, sizler de devam ettireceksiniz."

ÇUBUKLU: "ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

Kocaeli Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Onursal Çubuklu ise şunları söyledi:

"Maalesef Çocuk Hakları Günü'nü yaşanan ve herkesin bildiği üzücü olaylar nedeniyle kutlamak çok zor. Aslında bu bir kültür. Çocuk haklarının yazı üstünde kalmasının bir anlamı yok. Bunu bir yaşam biçimi anlamında özümsemek zorundayız. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Çocukları en iyi şekilde yetiştirmek bizim en önemli sorumluluğumuz. 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail Gazze savaşında öldürülen çocuk sayısı 5 bin sayısına ulaştı.

"DAHA GÜZEL BİR DÜNYA DİLEĞİYLE"

Daha fazla ölüm olmadan çocukların korunmasına yönelik girişimlerin hemen şu an hayata geçirilmesi için uluslararası kurum ve kuruluşların harekete geçmesi gerekmektedir. Çocukları etkin ve sürdürülebilir bir şekilde korumak, devletlerin ve uluslararası kuruluşların uluslararası insan hakları ve insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle mümkün olacaktır. Çocuk haklarının korunduğu daha güzel bir dünya dileğiyle Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum."