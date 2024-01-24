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İzmit Belediyesi Çocuk Festivali'nde Tokat Baskı Atölyesi Yoğun İlgi Gördü

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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği Çocuk Festivali kapsamındaki Tokat Baskı Atölyesi, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Atölyede çocuklar kendi süslerini yaparak evlerine götürdüler.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün çocukların yarıyıl tatilini verimli bir şekilde geçirmesi amacıyla düzenlediği Çocuk Festivali kapsamındaki Tokat Baskı Atölyesi, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü her yarıyıl tatilinde olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlıyor. Bu yarıyıl tatilinde de düzenlenen Çocuk Festivali, yoğun ilgiyle devam ediyor. Çocukların severek vakit geçirdiği Tokat Baskı Atölyesi, Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Atölye, çocuklar ve veliler tarafından büyük ilgi gördü. Hem eğlenen hem öğrenen çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları süsleri evlerine götürmenin mutluluğu yaşadı. Veliler de bu güzel programı düzenleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ettiler.

Kaynak: ANKA / Yerel

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