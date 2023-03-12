İzmit Belediyesi Çınar Akademi'de Kurum Kabul Sınavı Tamamlandı

İzmit Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına açılan Çınar Akademi'de kurum kabul sınavı tamamlandı.

İzmit Belediye Çınar Akademi'de şubat ayında yapılması planlanan kurum kabul sınavı, yaşanan deprem felaketinin ardından 11 ve 12 Mart günlerine ertelendi. Dün ve bugün sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarına göre Çınar Akademi'de ücretsiz eğitim almaya hak kazanacak.

Kurum kabul sınavı öncesinde Çınar Akademi Kurum Müdürü Burcu Dursun, şunları söyledi:

"11 ve 12 Mart tarihlerinde yaptığımız kurum kabul sınavına 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerimizi davet ettik. Bu sınav sonuçları, önümüzdeki hafta velilerimize SMS ile iletilecek. Sınavda kazanım eksiğine göre sıralama gerçekleşecek. Kazanan öğrencilerimiz ile birlikte ağustos ayının ikinci haftasında eğitime başlayacağız. Bir hızlandırma programı gerçekleştireceğiz. Ardından okulların açılması ile birlikte normal eğitime devam edeceğiz. Okulların açılması ile birlikte hafta sonu ve hafta içi öğrencilerimize eğitim vereceğiz. Öğrencilerimizin aldığı bu eğitim tamamen ücretsiz olacak. Aynı zamanda öğrencilerimize kaynak kitap desteği verip ücretsiz deneme sınavları gerçekleştiriyoruz. Velilerimize katkı sağlamak en büyük amacımız."