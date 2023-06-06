İzmit Belediyesi, Çilek Köyü'nde İlk Hasadı Yarın Yapıyor

İzmit Belediyesi'nin, geçen Ekim ayında atıl durumundan kurtararak Çayırköy Mahallesi'nde oluşturduğu Çilek Köyü'ndeki ilk hasat, 7 Haziran Çarşamba günü (yarın) yapılacak. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet , tüm geliri kız çocuklarının eğitimde kullanılacak Çilek Köyü'ne vatandaşları davet etti.

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi'nde yıllardır atıl bırakılan 12 dönümlük araziye geçen Ekim ayında 25 bin çilek fidesi dikmişti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından ekilen fidelerden büyüyen çilekler, ilk hasat için hazır hale geldi. Geçen hafta sonu yapılması planlanan fakat hava koşulları nedeniyle ertelenen hasat programı, 7 Haziran Çarşamba günü (yarın) saat 18.00'de yapılacak. Program öncesi saat 17.00'de vatandaşlar için servis kaldırılacak.

İyi tarım uygulamalarının kullanıldığı bahçeden çilek almak isteyen vatandaşlar, Çayırköy'deki bahçeye gelip istedikleri gibi hasat yapıp topladıkları çilekleri satın alabilecek.

İYİ TARIM VE BOL BEREKET

İlk hasada tüm vatandaşları davet eden Başkan Hürriyet, "Göreve geldiğimizden beri çalışmalarımızı üreten belediye vizyonuyla şekillendirdik. Atıl kalan, kullanılmayan tarım arazilerimizde ürün yetiştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de Çilek Köy projemiz. Artık hasat zamanı geldi. İlk hasadı vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Aracı olmayan vatandaşlarımızın Çilek Köyü'müze ulaşabilmeleri ve çilek satın alabilmeleri için servislerimiz olacak. İyi tarım ve bol bereket diyerek tüm geliri kız öğrencilerimizin eğitimde kullanılacak Çilek Köyü'müze vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.