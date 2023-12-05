İzmit Belediyesi Çayırköy Mahallesinde Asfalt Yama Çalışması Yapıyor

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi'nde asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacıoğlu mevkii, Akide ve Akgül sokaklarında yaklaşık 100 tonluk asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkii, Akide ve Akgül sokaklarında asfalt yama çalışmasına devam ediyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden kırsal mahallelere, kentin dört bir yanına hizmet götürerek vatandaşları konforlu yollarla buluşturuyor. Zamanla deforme olan yolları yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırköy Mahallesi'nde asfalt yama çalışmalarına da devam ediyor.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkii, Akide ve Akgül sokaklarında yaklaşık 100 tonluk asfalt yama çalışması gerçekleştirecek. Yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak yenilenen yollar vatandaşların kullanımına sunulacak.