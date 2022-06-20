İzmit Belediyesi Birebir Gebe Eğitimlerine Devam Ediyor

Gebe Eğitim Sınıfı ile anne adaylarının daha bilinçli bir hamilelik dönemi geçirmesini amaçlayan İzmit Belediyesi, haftasının iki günü birebir Gebelik ve Emzirme Danışmanlığı hizmeti vermeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün faaliyetleri arasında yer alan Kadın Sağlığı Eğitimleri kapsamında gebe eğitimleri haftanın iki günü evde devam ediyor. Anne adaylarına kendilerini rahat ve güvende hissettikleri yer olan kendi yaşam alanlarında Ebe Yeşim Köse Uslu tarafından Gebelik ve Emzirme Danışmanlığı hizmeti veriliyor.

ANNELER MEMNUN

Gelecek nesillerin daha iyi yetişmesinin önemini bilen ve çalışmalarını bu doğrultuda yürüten İzmit Belediyesi Kocaeli genelinde gebe ve yeni doğum yapmış anneleri evlerinde ziyaret ederek birebir gebe ve emzirme danışmanlığı hizmeti veriyor. Kocaeli'de bir ilk olarak verilen

bu hizmetten faydalanan ve memnun olduklarını belirten anne adayları ve anneler İzmit Belediyesi'ne teşekkür etti.

ANKA / Yerel