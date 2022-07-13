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İzmit Belediyesi, Bayramda Sokaktaki Canları Unutmadı

ANKA - Yerel
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İzmit Belediyesi, Bayramda Sokaktaki Canları Unutmadı

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı’nda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği verdi.

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği verdi.

Sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde besleme yapan belediye ekipleri, yurttaşları da can dostları için kapılarının önüne bir kap mama ve su koymaya davet etti.

ANKA / Yerel

İzmit Belediyesi Kurban Bayramı Yerel Haberler

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