İzmit Belediyesi Baskı Beton Çalışması Yapacak İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit sınırları içerisinde ihalesi tamamlanan baskı beton yapım işine yıl boyu devam edecek. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit sınırları içerisinde ihalesi tamamlanan baskı beton yapım işine yıl boyu devam edecek. Ulaşımın kent genelinde konforlu bir şekilde sağlanması adına çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ihalesi tamamlanan baskı beton yapım işi kapsamında çalışmalarına devam edecek. Fen İşleri Müdürlüğü, 1000 metreküp beton, 6000 metre kalıp, 20 ton çelik hasır serimi, 6000 metre pah çıtası, 7000 metrekare baskı beton çalışması yapacak. ANKA / Yerel Fen İşleri Müdürlüğü Kocaeli Yerel Haberler

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