İzmit Belediyesi, Alikahya'daki Asfalt  Mesaisine Hafta Sonu da Devam Etti

Zamanla deforme olan yollarda üst yapı çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya bölgesindeki asfalt yama çalışmalarına hafta sonu da devam etti.

Kent genelinde yol yapım çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya bölgesinde deforme olan yollarda da yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Geçen günlerde Fatih Mahallesi Baldıran Sokak ve Taşköprü Caddesi'nde asfalt yama çalışmasını tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çalışmalarını hafta sonunda da sürdürdü.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonunda Fatih Mahallesi Narçiçeği Sokak'ta asfalt yama çalışması yaptı. Ekipler, sokaktaki deforme olan kısımları 120 ton asfalt kullanarak yeniledi. İzmit Belediyesi, Alikahya yollarını düzenlemek adına bölgedeki asfalt yenileme çalışmalarına devam edecek.