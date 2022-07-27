İzmit Belediyesi, Akmeşe'de Beton Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Haberler

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İzmit Belediyesi, Akmeşe'de Beton Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

İzmit Belediyesi, Akmeşe'de Beton Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

İzmit Belediyesi Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi’nde 5102. Sokakta beton yol çalışması yapıyor.

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İzmit Belediyesi Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi'nde 5102. Sokakta beton yol çalışması yapıyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler İzmit sınırları içerisinde bulunan tüm noktalarda vatandaşların konforlu bir ulaşım imkanına sahip olabilmesi adına yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalardan biri de Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi 5102. Sokakta geçtiğimiz günlerde başladı.

Ekipler 360 metre uzunluğunda beş metre genişliğinde 1800 metrekare alan içinde 270 metreküp beton yol çalışmasını yürütüyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından beton yol bölge halkının kullanımına sunulacak.

ANKA / Yerel

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