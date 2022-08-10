İzmit Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi'nde Beton Parapet Çalışmasına Başladı İzmit Belediyesi ekipleri tarafından 28 Haziran Mahallesi’nde başlatılan beton parapet çalışmasıyla, bölgedeki yolların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. İzmit Belediyesi ekipleri tarafından 28 Haziran Mahallesi'nde başlatılan beton parapet çalışmasıyla, bölgedeki yolların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Belediye, yurttaşlar için güvenli, konforlu ve modern alanlar sunmak amacıyla kentteki çalışmalarına devam ediyor. Yurttaşlar için tehlike oluşturabilecek alanlara müdahale eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran Mahallesi Atalay Sokak'ta 30 metre uzunluğunda beton parapet çalışmasına başladı. Ekipler çalışmada toplamda 4,5 metreküp beton kullanacak. ANKA / Yerel İzmit Belediyesi Yerel Haberler

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