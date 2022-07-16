İzmit Belediyesi, 15 Temmuz'da Şehitleri Anmak İçin Helva ve Cüz Dağıttı İzmit Belediyesi, 15 Temmuz şehitlerini anmak için dün Fevziye Camii’nde yurttaşlara irmik helvası, cüz ve çikolata dağıttı. İzmit Belediyesi, 15 Temmuz şehitlerini anmak için dün Fevziye Camii'nde yurttaşlara irmik helvası, cüz ve çikolata dağıttı. İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla dün cuma namazından sonra yurttaşlara irmik helvası, cüz ve çikolata ikramı yapıldı. ANKA / Yerel İzmit Belediyesi Yerel Haberler

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