İzmit Belediye Başkanı Kaplan Hürriyet'ten Yks Mesajı: "Sonuç Ne Olursa Olsun, Sizlerin Yanındayız" - Haberler

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İzmit Belediye Başkanı Kaplan Hürriyet'ten Yks Mesajı: "Sonuç Ne Olursa Olsun, Sizlerin Yanındayız"

ANKA - Yerel
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İzmit Belediye Başkanı Kaplan Hürriyet'ten Yks Mesajı: 'Sonuç Ne Olursa Olsun, Sizlerin Yanındayız'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla ilgili öğrencilere “Unutmayın ki YKS sadece bir sınav ve hep öyle kalacak. Sonuç ne olursa olsun, sizlerin yanındayız. Yolunuz açık olsun” mesajı verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla ilgili öğrencilere " Unutmayın ki YKS sadece bir sınav ve hep öyle kalacak. Sonuç ne olursa olsun, sizlerin yanındayız. Yolunuz açık olsun" mesajı verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kaplan Hürriyet'in YKS'ye giren öğrencilere yönelik mesajı şöyle:

"Sevgili gençler, açıklanan 2022 YKS sonuçlarının sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Unutmayın ki YKS sadece bir sınav ve hep öyle kalacak. Ancak siz ülkemizin en büyük umudu olmaya devam edeceksiniz. Sonuç ne olursa olsun, sizlerin yanındayız. Yolunuz açık olsun."

ANKA / Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

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