İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ve Balkan Dernekleri, Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ü Ziyaret Etti İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Balkan dernekleri, Bulgaristan ziyaretleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ü ziyaret etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Balkan dernekleri, Bulgaristan ziyaretleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ü makamında ziyaret etti. Başkan Hürriyet, kentte faaliyet gösteren 14 Balkan derneği ile birlikte yaptığı Bulgaristan ziyaretleri çerçevesinde, beraberindeki heyetle Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e ziyarette bulundu. Ziyarette Hürriyet'e; İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur ve Balkan dernekleri yöneticileri eşlik etti. Büyükelçi Sekizkök ziyaretlerinden duyduğu mutluluğu belirterek Başkan Hürriyet ve beraberindeki heyete teşekkürlerini sundu. ANKA / Yerel Fatma Kaplan Hürriyet Bulgaristan Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

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