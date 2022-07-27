İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ve Balkan Dernekleri, Büyükelçi Sekizkök'ü Ziyaret Etti - Haberler

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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ve Balkan Dernekleri, Büyükelçi Sekizkök'ü Ziyaret Etti

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ve Balkan Dernekleri, Büyükelçi Sekizkök'ü Ziyaret Etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve kentte faaliyet gösteren Balkan dernekleri, Makedonya ziyaretleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök’ü ziyaret etti.

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve kentte faaliyet gösteren Balkan dernekleri, Makedonya ziyaretleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ü ziyaret etti.

Başkan Hürriyet ve İzmit'te faaliyet gösteren 14 Balkan Derneği, Balkan turuna Makedonya'yla devam etti. Makedonya ziyaretleri çerçevesinde Hürriyet, Üsküp Büyükelçisi Sekizkök'ü ziyaret etti. Başkan Hürriyet'e ziyaretinde; Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, birim müdürleri ve balkan dernekleri yöneticileri eşlik etti.

ANKA / Yerel

Makedonya Hürriyet Kocaeli Üsküp Yerel Haberler

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