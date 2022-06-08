İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Tüm Halkı İzmek Defilesi ve Kiraz Şenliği'ne Davet Etti - Haberler

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, haziran ayı meclis toplantısında meclis üyelerini ve tüm İzmit halkını bugün yapılacak Kiraz Şenliği'ne ve İZMEK Yıl Sonu sergisine davet etti.

İzmit Belediyesi, üretime ve üreticiye desteklerini sürdüren Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle kiraz üreticilerinin birbirinden lezzetli kirazlarını vatandaşlarla buluşturacağı Kiraz Şenliği düzenleyecek. Hürriyet, İzmit Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısında, bugün saat 13.30'da açılışı yapılacak olan İZMEK Yıl Sonu Sergisi ve Defilesi'ne ve saat 16.00'da başlayacak Kiraz Şenliği'ne tüm meclis üyelerini ve İzmit halkını davet etti. Kuruçeşme Kapalı Pazar Alanı'nda yapılacak Kiraz Şenliği için Perşembe Pazarı Alanı'nda saat 15.00'te araç kaldırılacak.

KURUÇEŞME KAPALI PAZAR ALANI'NDA

Hürriyet, "Özellikle köylerin yöresel özelliklerini tanıtmaya gayret ediyoruz. Yıllardır yetişen ama ne yazık ki yok olan kirazımızın da daha fazla tanıtılmasını hak ettiğini düşündüğümüz için Arızlı, Kulfallı, Kabaoğlu, Akpınar mahallelerimizdeki kiraz yetiştiren vatandaşlarımızın da katılacağı Kiraz Şenliği düzenleyeceğiz. Hava muhalefeti nedeniyle Kuruçeşme Kapalı Pazar Alanı'nda yapılacak Kiraz Şenliğimize herkesi bu vesileyle davet ediyorum.

İZMEK YILSONU SERGİSİ

8-10 Haziran'da İZMEK kurslarımızın çok kıymetli el sanatlarını sergileyen kursiyerlerimizin yılsonu sergisi olacak. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bulunan yeni sanat alanında İZMEK Yıl Sonu Sergimiz olacak. Tüm meclis üyelerimizle birlikte halkımızı da bu programa davet ediyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel