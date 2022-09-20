İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten Kore Gazisi Başer'e Ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kore Gazisi Kamil Başer'i ziyaret ederek 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Zabıtan Mahallesi'nde ikamet eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Kamil Başer'i ziyaret etti.

Şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Hürriyet, "Bizim için çok değerlisiniz ve her zaman başımızın üstünde yeriniz var" dedi.

ANILARINA BİRLİKTE BAKTILAR

İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Zabıtan Mahalle Muhtarı İsmail Candan'ın da bulunduğu ziyarette Başkan Hürriyet, Gazi Başer ile bir süre sohbet etti. Başkan Hürriyet, Gazi Başer'in Kore Savaşı ve daha sonraki hayatından anılarını biriktirdiği odasını inceledi.

"GAZİLERİMİZ BİZİM İÇİN KIYMETLİ"

Başkan Hürriyet, "Zalimlere karşı mücadele vermek adına vatan topraklarından çok uzaklarda mazlumların yanında olan Kore Gazilerine sizin nezdinizde saygılarımı sunuyorum. Tüm gazilerimiz bizim için çok kıymetli. Taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hem Türk halkı hem de Kore halkı sizlere her zaman minnettar olacak" diye konuştu.