İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten Deprem Bölgesinde Çalışan Personele Teşekkür

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir dayanışma göstererek ilk günden bu yana bölgede depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan İzmit Belediyesi personeline teşekkür etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir dayanışma göstererek ilk günden bu yana bölgede depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan İzmit Belediyesi personeline teşekkür etti.

İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilk günden bu yana bölgede olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dayanışma göstererek depremzede vatandaşlar için emek veren tüm İzmit Belediyesi personeline ve İzmitliler'e teşekkür etti.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORLAR"

Kahramanmaraş'ta kurulumu tamamlanmak üzere olan çadırkentte açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, "Ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarına devam ediyorlar. Burası depremzede vatandaşlarımız için çok kapsamlı bir yaşam alanı olacak. Aynı zamanda Pazarcık'ta mobil aşevimiz hizmet vermeye devam ediyor. Orada da ekiplerimiz vatandaşlarımızın sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere canla başla çalışıyorlar. İlk günden beri burada olan arkadaşlarımız var. 99 depremini yaşayan İzmitliler ve İzmit Belediyesi personeli büyük bir dayanışma gösteriyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

SAĞLAM: "DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYORUZ"

Çadırkent alanından sorumlu Koordinatör Birol Sağlan ise "Gecenin bu vaktinde bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte depremzedelerimize daha iyi hizmet sunabilmek adına gayret gösteriyoruz. Çadırkent alanımızın kurulumunda sona geldik. Sosyal ve kültürel anlamda kullanılacak alandaki çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tüm çalışmalarımız, tüm hizmetlerimiz Kahramanmaraş ve 10 ilde etkilenen depremzedeler için. Ekip arkadaşlarımızla birlikte dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.