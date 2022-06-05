İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten Dağköy'e Ziyaret - Haberler

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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten Dağköy'e Ziyaret

ANKA - Yerel
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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten Dağköy'e Ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dağköy Muhtarlığını ziyaret ederek bölge sakinleri ile bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dağköy Muhtarlığını ziyaret ederek bölge sakinleri ile bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Dağköy muhtarlığını ziyaret etti. Başkan Hürriyet'i ziyaretinde Dağköy Muhtarı Özcan Özmüş ve bölge sakinleri karşıladı. Muhtarlık binasında gerçekleşen ziyarette Hürriyet vatandaşlarla sohbet ederek bölgede gerçekleştirilecek çalışmalara dair fikir alışverişinde bulundu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet Dağköy halkına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek önümüzdeki dönemde güzel işler yapacaklarını ifade etti. Dağköylü vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

ANKA / Yerel

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