İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Tarihi Binanın Restorasyonu İçin Valiliğe Bir Kez Daha Başvurdu

İzmit'in sembol yapılarından Halkevi binasının yenilenmesini üstlenmek için geçen aylarda Valiliğe başvuran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dördüncü kez iptal olan restorasyon ihalesinin ardından bir kez daha başvuruda bulundu.

İzmit'in sembol yapılarından Halkevi binasının yenilenmesini üstlenmek için geçen aylarda Valiliğe başvuran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dördüncü kez iptal olan restorasyon ihalesinin ardından bir kez daha başvuruda bulundu.

Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Halkevi Binasının Restorasyonu işinin ihalesi dördüncü kez iptal oldu. Kentin en önemli tarihi yapılarından olan Halkevi binasının restorasyonu için yapılan ihaleye istekli çıkmadı. Binayı belediye bütçesinden ayrılan kaynakla restore etmek için geçen aylarda Valiliğe yazılı başvuruda bulanan Başkan Hürriyet'in talebi reddedilmişti. Dün dördüncü kez iptal olan ihalenin ardından Kocaeli Valiliği'ne bir kez daha başvuruda bulunan Hürriyet, "İzin verilirse tarihi yapıyı yeniden eski güzel günlerine döndürebiliriz" dedi.

"TALEBİMİZİ YENİDEN İLETTİK"

Restorasyon için resmi başvuruyu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Hürriyet, şu açıklamayı yaptı:

"Daha önce de talep ettiğimiz ve kentimizin yakın tarihine tanıklık eden tarihi Halkevi Binasının restorasyonu için bugün yeniden talebimizi Kocaeli Valiliği'ne ilettik. Daha önce bazı sebeplerle kabul edilmeyen Halkevi Binası restorasyonu İnşallah bu sefer İzmit Belediyesine verilir ve biz de bir an önce tarihi yapıyı yeniden eski güzel günlerine döndürebiliriz."