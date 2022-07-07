İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: 'Siyaset Uğruna Bir Kenti Feda Etmenin Acı Tablosunu Gördük'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, düzenlediği basın toplantısında İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı ile yapılması planlanan protokolün, Belediye Meclisi'nde reddedilmesine ilişkin, "Her iyi şeye 'hayır' demek ve siyaset uğruna bir kenti feda etmenin acı tablosunu salı günkü meclisimizde gördük" dedi.

Başkan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde yapılan meclis toplantısıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Hürriyet, basın toplantısında yaptığı konuşmada; İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı ile yapılması planlanan protokolün reddiyle ilgili, şunları söyledi:

"BERABER PROJE ÜRETMEYECEKSEK NEDEN İŞ BİRLİĞİ YAPALIM"

"Vakıf, çalışmalarımızın en önemli adımıydı. Bakanlıkla birlikte atılan bir adımdı ama ne yazık ki körü körüne siyaset, her iyi şeye 'hayır' demek ve siyaset uğruna bir kenti feda etmenin acı tablosunu gördük, salı günkü meclisimizde. Ne yazık ki 'hayır' oylarıyla karşılaştık.

Nikomedia demek turizm demek, tarih demek yani kentimiz için yeni bir gelir kapısı demek ama AK Parti ve MHP grubu diyor ki, 'Hayır, Nikomedia Vakfı ile protokol yetkisi konusunda ayni ve nakdi yardım yapılmaması ve görev süremizin sınırlı kalması gerekiyor.' Böyle saçma, hiçbir amaç taşımayan bir gerekçeyle reddediyorlar. Ayni ve nakdi yardım yapamayacaksak bir vakıf ile neden iş birliği yaparız? Beraber proje üretemeyeceksek neden iş birliği yaparız?

"TEKLİFİMİZ, AKILLARA ZARAR BİR GEREKÇEYLE REDDEDİLDİ"

Biz zaten kazıları finanse ediyoruz. Zaten her ay en az 70 bin lira civarında bu kazıların finansörlüğünü yapıyoruz. Bakanlığa, Müze Müdürlüğü'ne para aktarıyoruz. Bu vakfı da biz eğer finansman desteği ihtiyacı olduğunda, ayni ihtiyacı olduğunda destekleyemeyeceksek neden meclise getiriyoruz ki konuyu? Böyle akıllara zarar bir gerekçeyle, ne yazık ki reddedildi teklifimiz."

ANKA / Yerel