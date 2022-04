İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Şehit Yakınlarını ve Gazileri İftarda Ağırladı

KOCAELİ (ANKA) -

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu. Hürriyet , " Türkiye Cumhuriyeti 'nin varlığını yaşatmak adına mücadele eden kahramanlarımız gönüllerimizde daima baki kalacaktır" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında şehit ailelerini ve gazileri iftar yemeğinde ağırladı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Tryp by Wyndham otelde organize edilen iftara Başkan Hürriyet'in yanı sıra Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu, Hakan Yalçın, Cem Serhat Dayanç ve Birol Sağlam, Muharip Gaziler Derneği, Kocaeli Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı, Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

"SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ"

Başkan Hürriyet, iftar yemeği sonrasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şu an aynı sofrada buluşmamıza vesile olan, içtiğimiz her suyun, yediğimiz her lokmanın, attığımız her adımın ve yüzümüzdeki her gülümsemenin başkahramanları başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve saygıdeğer gazilerimizi saygıyla anıyor, minnetlerimi sunuyorum.

-BU TOPRAKLAR UĞRUNA MÜCADELE ETTİLER

Bu akşam şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle hem dayanışma hem gönül birlikteliği kurmak adına bir araya geldik. Siz, babanız, eşiniz ya da kardeşiniz bu topraklar uğruna canını hiçe sayarak mücadele etti. Kimseye boyun eğmeden başımız dimdik yürüyebilmemiz için gözünü kırpmadan omuz omuza verdi ve vatan toprağı için mücadele etti.

-ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZE ÖNCELİK TANIYORUZ

Bu buluşma ile birlikte de aziz şehitlerimiz ve saygıdeğer gazilerimizi anmak, siz kıymetli ailelere duyduğumuz saygı ve minneti yüz yüze söyleyebilmek bizler için çok önemli. İzmit Belediyesi olarak sunduğumuz her hizmette düşüncelerinizi ciddi derece önemsiyoruz. Yaptığımız her çalışmada özellikle şehit aileleri ve gazilerimize öncelik tanıyoruz.

-BİZİM İÇİN 365 GÜN KIYMETLİSİNİZ

Belirli gün ve haftalarda şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ederek gönül birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Şehit yakınları ve gazilerimiz bizim için 365 gün kıymetli. Onların fikirleri, talepleri veya ihtiyaçlarını önemseyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır, kahraman gazilerimize de şifalar diliyorum.

-RAMAZAN BAYRAMINIZI KUTLUYORUM

Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını yaşatmak adına mücadele eden kahramanlarımız gönüllerimizde daima baki kalacaktır. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Ailelerinizle sağlıklı, huzurlu, bol gülümsemeleri nice bayramlar diliyorum."

Programda, 81 ili tek nefeste saymasıyla ünlü olan Kandıralı Kıbrıs Gazisi İbrahim Gökdemir'in oğlu Barış Gökdemir'in gerçekleştirdiği performans da büyük alkış aldı.