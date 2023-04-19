İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Şehit Ailelerini ve Gazileri İftar Programında Ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu. Programda konuşan Başkan Hürriyet, "Bütün imkanlarımızla sizlerin yanındayız" dedi.

İzmit Belediyesi Ramazan ayı boyunca iftarl sofraları kurmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi bu kez de şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Yunus Coşkun, Millet İttifakı Kocaeli Milletvekili Adayı Nail Çiler, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği temsilcileri ve çok sayıda şehit ailesi ile gazi katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları söyledi:

"ALLAH NASİP ETTİ VE SİZLERLE BULUŞTUK"

"Her sene geleneksel hale getirdiğimiz iftar programlarımızda sofralarımızı paylaşıyoruz. Birbirimizle dualar etmek, Ramazan Ayı'nın yüzü suyu hürmetine beraberce dayanışma göstermek ve aynı sofrada bir araya gelmek bizim için çok kıymetli. Bu Ramazan Ayı'nda da Allah nasip etti ve sizlerle buluştuk. Hepinizin Ramazan Ayınızı kutluyorum. Ramazan Ayı, hanenize bereket ve huzur versin inşallah. Tuttuğunuz oruçlar ve ettiğiniz dualar kabul olsun. Bayramlara erişmeyi rabbim herkese nasip etsin.

"GÖNÜL BİRLİKTELİĞİ KURUYORUZ"

Şu anda aynı sofrada bulunmamızın nedeni başkahraman başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz ile hem dayanışma hem de gönül birlikteliği kurmak adına bir araya geldik. Siz, babanız ya da eşiniz bu topraklar uğruna canını hiçe sayarak mücadele ettiler. Kimseye boyun eğmeden, başımız dik yürüyebilmek için gözünü kırpmadan vatan toprağı için çaba sarf ettiler.

"ŞEHİT - GAZİ BİRİMİ KURDUK"

Elimizden geldiği kadar şehit aileleri ve gazilerimiz için imkanlarımız ölçüsünde destek verebilmek için hassasiyet gösteriyoruz. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde şehit gazi birimimizi geçtiğimiz sene kurmuştuk. Bu sene daha da büyüterek yapılandırıyoruz. Bu birimimiz sizlerin emrindedir. Ayrıca şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için bir araç tahsisi yaptık.

"ŞEHİT AİLELELERİNE VE GAZİLERE ÖNCELİK TANIYORUZ"

Daha önce makam aracı olarak kullanılan bir aracımız bu birimimizin emrine verdik. Sizlerin bir ihtiyacı olduğunda ücretsiz bir şekilde hizmetinizde olacaktır. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığı ile yardımlarda şehit ailelerine ve gazilere öncelik tanıyoruz. Şehitlerimizin isimlerini yaşatmak ve mücadelelerini gelecek nesillere aktarmak adına birçok yeni eserimize isimlerini veriyoruz."