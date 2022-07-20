İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: Satın Almalara Vatandaş Olumlu Bakınca Birileri Rahatsız Oluyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, araç satın alım konusunda AKP'li meclis üyeleri tarafından yapılan eleştirilere, "Yaptığımız satın almalarla beraber vatandaşta olumlu bir izlenim uyandırınca birileri rahatsız oluyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Başkan Hürriyet, Makam Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, AKP'li Belediye Meclis üyelerinin Belediye'ye araç satın alınmasıyla ilgili öne sürdüğü iddialara cevap verdi. Hürriyet açıklamasında, şunları kaydetti:

"2 yıl önce 55 milyon kredi ile başladı bütün hikaye. 2 yıl önce dedik ki belediyelerin en büyük gider kalemleri araç kiralamaları. Hizmet araçlarının birçoğu kiralık belediyelerde. Yaptığımız hesaplarda gördük ki kiralama yerine satın alınsa her başkan kendi dönemi içerisinde bu satın alma bedellerini ve bu bedeller için çekilen kredileri rahatlıkla ödeyebiliyor ve bu rakam kiralamalardan çok daha makul. Bu sebeple biz 2 yıl önce bütün araçlarımızı satın almak istiyoruz diye yola çıkmıştık.

55 milyon kredi istemiştik. Bu 55 milyon kredi o dönemde de bu dönemde olduğu gibi birçok uyduruk gerekçe ve ipe un sererek önce reddedilmişti. Yine bu dönemde olduğu gibi o dönemde de veto etmiştik. Bir daha meclise göndermiştik. Yine uzun uzun komisyonlarda tartışıldı, edildi. Böyleydi, şöyledi diyerek bir sürü iddialar ortaya atıldı. Netice itibariyle 55 milyonun 27 milyonunu alabilmiştik. O 27 milyonla 2 yıl önce çektiğimiz kredi ile 71 tane kamyon ve iş makinesi satın almıştık. 2 yıl önce satın aldığımız araçların bugünkü değeri en az 80 milyon lira. 2 yıl önce çektiğimiz kredinin bugün itibariyle hiç değişmeyen aylık taksiti 1 milyon lira. Bu taksit mart ayında bitecek.

"AMAÇ, BELEDİYE'NİN MAL VARLIĞINI ARTIRMAK"

Kendi dönemimizde çektiğimiz krediyi araçları alarak kullandık. Kendi dönemimizde çektiğimiz kredinin geri ödemesini yine kendi dönemimizde ödemiş ve bitirmiş olacağız. Aslında bu bir borçlanma, kamuyu zarara sokmak değil, tam tersine kamu yararı, paranın doğru kullanılması, tasarruf edilmesi ve mal sahibi olmak, belediyenin varlığını arttırmaktır. Günlük yaşantımızda hepimiz kira öder gibi kredi çekerek taksitle bir şeyler alıyoruz. Kira öder gibi ev alıyoruz, kira öder gibi araç alıyoruz. Dolayısıyla bu malın sahibi oluyoruz ve malın sahibi olduktan sonra da bu malın bir değeri oluyor. İşte belediyede de aynen bu durum söz konusu. Bu kredi çekilmesinin nedeni de bu.

"BELEDİYELERİN KASASINDA BÖYLE BİR PARA YOK"

Eğer belediyelerin zaten kasalarında büyük nakit para olsa krediye de ihtiyaç olmayacak ve rahatlıkla bu araçlar alınabilecek. 200-300 araçtan bahsediyoruz en nihayetinde. 50 milyonlar, 100 milyonlar söz konusu. Dolayısıyla belediyelerin tek kalemde bu paraları kasalarından vermesi mümkün değil. Belediyelerin satın almaları çoğunlukla zaten kredi çekilerek yapılıyor. Onun dışında bizim kredi çekmeksizin de böyle ara ara satın aldığımız ya da hibe kazandırdığımız çok aracımız da var. Tek tek alabiliyoruz ama 200 tane kocaman bir filoyu elbette ki kredi çekmeden alma şansına sahip değiliz.

"VATANDAŞ OLUMLU BAKIYOR"

Geldiğimiz noktada bu yaşananlar tabi ki vatandaş nezdinde çok ciddi bir karşılık buluyor. Vatandaş 'Ya ne güzel belediye mal elde ediyor, ne güzel tasarruf oluyor, ne güzel israfın önüne geçiliyor, bu olumlu bir şey' diyor. Saha ziyaretlerimizde bunun memnuniyetini vatandaştan çok duyuyoruz. Destek görüyoruz. 'Destekliyoruz, satın almanızı' diyor vatandaş. Hatta 2 yıl önceki tartışmalara dönerek 'Sizi niye engelliyorlar ki, niye izin vermiyorlar ki, neden hepsini aldırmıyorlar ki' gibi vatandaşın sahada konuştuğu bir konu bu.

"OTURUP KILIF ARAMIŞLAR"

Bu yaptığımız satın almalarla beraber vatandaşta olumlu bir izlenim uyandırınca birilerini rahatsız ediyor. 'Aman başarılı oluyorlar, aman vatandaş iyi konuşuyor, aman vatandaş bunu güzel karşılıyor' diyerek tabii AKP'li arkadaşlarda bayramda oturmuşlar ve çalışmışlar 'Biz buna hayır diyeceğiz ama bir kılıf bulalım, ne diyelim de algı yönetelim' demişler. Algı yönetme konusunda biz ellerine su dökemiyoruz zaten. Ne söylesek de acaba bir yandan hayır desek ama bir yandan da bundan dolayı vatandaştan tepki almasak, bir yandan da aslında bu işin doğru değil, yanlış olduğunu anlatsak gibi böyle bir ders çalışarak bayram ertesinde peş peşe açıklamalar okuduk AKP'li meclis üyesi arkadaşlardan.

"3 YILLIK GÖREV SÜREMİZ BOYUNCA 1 KERE KREDİ ÇEKTİK"

AKP'liler, 'Hürriyet milyonlarca tasarruf yaptık diyor ama neden sürekli kredi çekmek istiyorlar. Neden kredi çekip borçlanmak istiyorlar?' diye kurnazca bir yalanı dillendirmeye başladılar. Yani sanki biz sürekli kredi çekmek istiyormuşuz gibi algı yapıyorlar. 'Bu işin tasarruf boyutu, bu işin mal sahibi olma boyutu vatandaşta olumlu algı yaratınca bunu olumsuza nasıl çeviririz? Bak belediyeyi borçlandırıyorlar, bak işte sürekli kredi çekiyorlar' diyelim demişler. Ama biz 3 yıllık görev süremiz içerisinde sadece 1 kere kredi çektik. O da 2 yıl önceki 55 milyon istediğimiz ama alamadığımız 27 milyon lira alabildiğimiz araç satın almak üzere kullandığımız kredidir. Başka kredi çekmedik. Sürekli dedikleri hangi krediler? Varsa söylesinler. Ama yalan olduğu için söyleyemezler."

ANKA / Yerel