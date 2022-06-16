İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Şampiyon Kulüplerle Buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İkinci Amatör Lig'de şampiyon olarak Birinci Amatör Lig'e yükselen futbol takımları ve Türkiye Şampiyonu olan 28 Haziran Ortaokulu sporcularıyla şampiyonlar gecesinde bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İkinci Amatör Lig'de şampiyon olarak Birinci Amatör Lig'e yükselen Bağçeşme Spor Kulübü, Erenler Spor Kulübü, İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübü ve okullar arası Türkiye Şampiyonu olan 28 Haziran Ortaokulu sporcuları ve yöneticilerini Wellborn Otel'de ağırladı. Hürriyet, takımları elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederken futbolcuların şampiyonluk kutlamalarına eşlik etti.

PROGRAMA GENİŞ KATILIM

Programa Hürriyet'in yanı sıra Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş, 28 Haziran Ortaokulu Müdürü Murat Doyaroğlu, İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sacit Evla Artuğ, Erenler Spor Kulüp Başkanı Ahmet Birinci, Bağçeşme Spor Kulübü Teknik Direktörü Cem Sinan Vergül, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdür Mithat Ağa, şampiyon sporcular ve aileleri katıldı.

"BÜYÜK GURUR YAŞATTINIZ BİZE"

Şampiyon olan kulüpleri tebrik eden Hürriyet, "Bu akşam mutluyuz, gururluyuz. Çünkü şampiyonlarla bir aradayız. Şampiyonlukları seviyoruz. Türkiye Şampiyonu olan 28 Haziran Ortaokulu Futbol Takımı'mızı kutluyorum. Helal olsun size. Büyük gurur yaşattınız bize. Bu başarı bizim için gerçekten kıymetli. Allah sizi nazarlardan saklasın. Bu kente hayırlı sporcular olmaya devam edin inşallah. Sizden sonra gelecek olanlara da en iyi şekilde örnek olmanızı temenni ediyorum. Ben de bir sporcu annesi olarak sizi tebrik ediyorum" dedi.

"EMEK VEREN HERKESİN YÜREĞİNE SAĞLIK"

Hürriyet konuşmasına şöyle devam etti:

"İkinci Amatör Küme D Grubu'nda 25 puanla şampiyon olan İzmit Gençlerbirliği Spor'u, İkinci Amatör Küme C Grubunda 24 puanla şampiyon olan İzmit Erenler Spor'u ve Birinci Amatör Küme'ye yükselen Bağçeşme Spor'u tebrik etmek istiyorum. Daha güzel başarılar sizinle olsun. Kulüp başkan ve yöneticilerimiz, teknik heyet ve emek veren herkesin yüreğine sağlık.

"ÇOCUĞUNUN HER ANLAMDA İYİ BİREY OLARAK YETİŞMESİ İÇİN DESTEK VEREN ANNELERİMİZİ ÖZELLİKLE KUTLAMAK İSTİYORUM"

Amatör bir ruhla sezon boyunca mücadele eden bütün yöneticilerimizi, taraftarlarımızı, başarıları ile bizleri gururlandıran futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Tabi ki de gençlerimizin arkasında dimdik duran, çocuğunun her anlamda iyi birey olarak yetişmesi için destek veren annelerimizi özellikle kutlamak istiyorum.

"BAŞARI SİZDEN DESTEK BİZDEN"

Sizler spor yapmanın yanında İzmit ilçemizin tanıtımını yaparak gelecek nesillere örnek oluyorsunuz. Ne mutlu ki bizlere her daim yanınızda olmaya çalışıyoruz. Kulüplere yapmış olduğumuz malzeme yardımları ile üzerlerinden büyük bir yükü kaldırdık. Kulüpler mali işleri düşünmeden sportif başarılara yönelsin istedik. Başarı sizden destek bizden. Gayret sizden sizlerle yürümek de bizden."

"BU ŞAMPİYONLUK KOCAELİ'YE ÇOK YAKIŞTI"

KASKF Başkanı Murat Aydın, "28 Haziran Ortaokulu, Kocaeli adına Türkiye'de çok önemli bir başarı elde etti. Bu şampiyonluk Kocaeli'ye çok yakıştı. Sporun temeli okuldan başlıyor. Bu kardeşlerimiz de bu anlamda önemli bir mücadele verdiler. Kocaeli'nin onuru ve gururu oldunuz. Bundan sonraki tüm programlarda anılacaksınız.

Kocaeli, sportif açıdan çok büyük bir kent. Bu yapı içerisinde bu akşam burada şampiyon olarak yer alan takımlarımızı tebrik ediyorum. En büyük şampiyonluk centilmenliktir. Sporcu kardeşlerimizin ailelerinden aldığı efendilik ve daha sonra antrenörlerinden aldığı eğitim bir araya gelince başarı da elde ediliyor. Belediye Başkanımız spor camiasını böyle bir etkinlikte bir araya getirerek kulüplerimizi onurlandırdı. Vermiş olduğu desteklerden ötürü kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİ OLDU"

28 Haziran Ortaokulu Müdürü Murat Doyaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim'. Türkiye şampiyonluğunu bu sözün altında kazanmış olduk. Biz bir mahalle okuluyuz. Bu mahalle okulunun Türkiye şampiyonu olması İzmit adına büyük bir gurur. Karşılaştığımız takımlar çok büyük kulüplerdi. Bizim için büyük bir başarı hikayesi oldu. Başkanımıza da okulumuzu gururlandırdığı için teşekkür ediyorum" dedi.

İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sacit Evla Artuğ, "Şampiyon olan tüm takımları tebrik ediyorum. Şampiyonluklardan daha önemlisi ahlaklı sporcular yetiştirmek. Biz bu sene birinci kümede şampiyon olamayabiliriz ama başkan olarak söz veriyorum ahlaki olarak güzel sporcular yetiştireceğiz" diye konuştu.

"4 YILDA BÖYLE ŞEKİLDE BAŞARI ELDE ETMEK BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Erenler Spor Kulüp Başkanı Ahmet Birinci, "Bizleri bu organizasyonda bir araya getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ediyoruz. Kulübümüzü 2018 yılında kurduk. 4 yılda böyle şekilde başarı elde etmek bizi çok mutlu ediyor. Çok heyecanlıyız bu nedenle. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Bağçeşme Spor Kulübü Teknik Direktörü Cem Sinan Vergül, "Biz de yeni bir kulübüz. Gencecik pırlanta gibi, inançlı, azimli, ahlaklı sporculara sahibiz. Sporun bütün branşlarında olduğu gibi futbolda da iyi insanlar yetiştirip ülkemize kazandırmak istiyoruz. Nazik davetlerinden dolayı Fatma Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

TAKIMLARDAN COŞKULU KUTLAMA

Konuşmaların ardından Hürriyet, şampiyon olan takımların yönetim kurulu, teknik heyetleri ve futbolcularını tebrik etti. Takımlar şampiyonluklarını oyun havaları eşliğinde kutlarken protokol üyeleri de sporcuların coşkusuna eşlik etti.

ANKA / Yerel