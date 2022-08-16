İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: 'Önce Kentimizin Refahı Diyerek Çalışıyoruz'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, konuk olduğu bir televizyon programında “Geçmişte yapılan hataları yapmamak ve kenti daha düzgün yönetebilmek için çok çabalıyoruz. Her kesimi kucaklayarak kimsenin siyasi görüşüne bakmaksızın çalışıyoruz. Önce kentimizin refahı ve huzuru diyoruz. Başımız dik şekilde hizmetlerimizi büyük gayretle sürdürüyoruz” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, konuk olduğu bir televizyon programında "Geçmişte yapılan hataları yapmamak ve kenti daha düzgün yönetebilmek için çok çabalıyoruz. Her kesimi kucaklayarak kimsenin siyasi görüşüne bakmaksızın çalışıyoruz. Önce kentimizin refahı ve huzuru diyoruz. Başımız dik şekilde hizmetlerimizi büyük gayretle sürdürüyoruz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bir televizyon programına konuk oldu. Tuncay Mollaveisoğlu moderatörlüğündeki programa Başkan Hürriyet'in yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Şair Yazar Ataol Behramoğlu, BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin başkanı Erdal Akaltun katıldı.

Fatma Kaplan Hürriyet, programda şunları söyledi:

"Biz göreve geldiğimizde belediyenin hiç sosyal tesisi yoktu. Hep özel işletmeler vardı. Birileri kamu malıyla kazanç elde etmiş. Bu kamu malı çok değerli olmasına rağmen küçük rakamlara kiralamalar yapılmış. Alanlara da baktığımız da hep bildiğimiz tablolar. Onun yakını, bunun akrabası. Bir yerimiz vardı. Orayı ihaleye çıkmadık. Dedik ki ilk sosyal tesisimizi buraya yapalım. İzmit Belediyesi aylık 4 bin lira kira alıyordu işletmeciden. İşletmeciyi çıkardık. Çok küçük bir tesis yaptık.

"4 PERSONELDEN 85 PERSONELE"

Çay bahçesi modelinde bir yer orası. Bizim sloganımız Gülümse İzmit'ti. Buraya Gülümse Kafe adını verdik. Halk şu anda orada çok memnun. Çayı orada 2 liraya veriyoruz. Bütün fiyatlarımız piyasanın altında. Zaten sosyal tesis olarak hizmet veriyoruz. Geçmişte aylık 4 bin lira kira aldığımız yerde şu anda günlük ciromuz 30 bin lira. 4 çalışanımız vardı artık 85 çalışanımız var. Oradan aldığımız yatırımla yeni yeni sosyal tesisler açıyoruz. Bu kolay olmadı tabi.

"VATANDAŞ BELEDİYENİN OLUNCA GELEBİLİYOR"

Vatandaşın değişimi onaylamasının nedeni de; burası eskiden işletmedeyken fiyatlar yüksek olduğu için gidemiyordu ama şimdi belediyenin olunca gidebiliyor. Vatandaş çok mutlu ve şu anda gitsek yer bulamayız. Biz bu kişisel çıkarların önünü kestiğimiz için vatandaş bizi onaylıyor. Göreve geldiğimizde fotokopi makineleri kiralıktı. Bir kurumda fotokopi makinesi kiralık olur mu? Gittik Devlet Malzeme Ofisinden 3'te 1 fiyatına o makinaları satın aldık.

"MİLLET İTTİFAKINA GÜVENİYORUZ"

Aslında o fotokopi makineleri kiralanarak birilerine aylık kazanç sağlandı. Bu kadar basit. Cumhur İttifakının ısrarla rantı bırakmamasının aslında örneklerini verdim size. Kocaman büyükşehirleri düşündüğümüzde devasa kaynaklar çıkıyor ortaya. Millet İttifakı adına çok güzel ve başarılı bir süreç işliyor. Biz sahada bunun rahatlığını hissediyoruz. Vatandaşımızın bizden beklentisini, eleştirisini geneldeki eğilim etkiliyor. 6'lı masaya güveniyoruz.

"İTTİFAK GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR"

CHP ve İYİ Parti yerel seçimlerde çok güzel bir birliktelik oluşturdular. Ben geçmişte partimin görevlendirmesi ile İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinden birisiyim. Genel merkez düzeyindeki çalışmalar çok kıymetli. Bu çalışmalar bizim elimizi rahatlatıyor. Diğer partilerin üyeleriyle de daha rahat paslaşabiliyoruz, derdimizi anlatabiliyoruz. Bu ittifak çalışmaları kapsamında gücümüze güç katılmasını sağlıyoruz. En sonunda bütün billboardları donatarak halkımıza istediğimiz konuyu anlatıyoruz. Dağa taşa her yere yaşadığımız sıkıntıları FETÖ benzeri taktiklere karşı mücadele ettiğimizi dile getiriyoruz.

"KİMSENİN SİYASİ GÖRÜŞÜNE BAKMIYORUZ"

Genele giden yol yerelden geçiyor. Biz de yerel yöneticiler olarak bu konuda sorumlulukla hareket ediyoruz. Geçmişte yapılan hataları yapmamak üzere daha düzgün yönetebilmek için çok çabalıyoruz. Çok da önemli bir duruşumuz var aslında. Yakamızda gerçekten rozet olmaksızın her kesimi kucaklayarak kimsenin siyasi görüşüne bakmaksızın çalışıyoruz. Hizmet götürürken de istihdam sağlarken de hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmıyoruz. Önce kentimizin refahı ve huzuru diyoruz. Bu anlamda başımız dik şekilde hizmetlerimizi büyük gayretle sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam ediyoruz"