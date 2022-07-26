İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Ohri Belediye Başkanı Pecakov'u Ziyaret Etti

İzmit'te faaliyet gösteren 14 Balkan derneği ile Balkan gezisinde olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Makedonya Ohri Belediye Başkanı Kiril Pecakov'u ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'te faaliyet gösteren 14 Balkan derneğinin üyelerini Ata topraklarıyla buluşturdu. Balkan gezisine katılan Kaplan Hürriyet ve beraberindeki kafile Makedonya'nın Ohri kentini de ziyaret etti. Ayıca Kaplan Hürriyet, Ohri Belediye Başkanı Kiril Pecakov'u makamında ziyaret etti.

Kaplan Hürriyet, Başkan Pecakov'a İzmit'in meşhur lezzeti pişmaniye ikram ederken her iki başkan da kentte gerçekleştirdikleri çalışmalara dair bilgi paylaşımında bulundu. Kaplan Hürriyet, misafirperverliklerinden ötürü Başkan Pecakov ve ekibine teşekkür ederek kendilerini İzmit'e davet etti. Başkan Pecakov da nazik ziyaretlerinden ötürü Başkan Hürriyet'e teşekkür etti.