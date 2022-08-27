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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Kürkan Ailesinin Acısına Ortak Oldu

Yerel Haberler

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Kürkan Ailesinin Acısına Ortak Oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 82 yaşında vefat eden Yeşilova Mahallesi sakinlerinden Fatma Kürkan’ın yakınlarına başsağlığı diledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 82 yaşında vefat eden Yeşilova Mahallesi sakinlerinden Fatma Kürkan'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Evli ve dokuz çocuk annesi olan Fatma Kürkan, 40 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği sonucunda vefat etti.  Yeşilova spor kulübünün Koordinatörü Mustafa Kürkan'ın annesinin cenazesi öğlen namazına müteakip Yeşilova Merkez Camii'nden kaldırıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cenaze namazı öncesi merhume Kürkan'ın ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini ileterek ailenin acısını paylaştı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

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