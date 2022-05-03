İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Kocaeli Makedonya Göçmenleri Derneği Bayramlaşmasına Katıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Yaşatma Derneği'ni (KOMAG) ziyaret ederek hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , Ramazan Bayramı'nın birinci gününde KOMAG'ı ziyaret ederek Başkan Nihat Hacıoğlu ve dernek üyeleri ile bayramlaştı.

Programda konuşan Başkan Hürriyet , "Öncelikle bu derneğin bir üyesi ve bir evladınız olarak burada bulunmak benim için gurur kaynağı. Bütün değerli üyeleri ve hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Arkadaşlarımızla birlikte sizleri ziyaret ederek bayramınızı kutlamak istedik" dedi.

BALKAN DERNEKLERİ YERLEŞKESİ

Yakın zamanda derneklerin katkılarıyla Yenişehir Mahallesi'nde Balkan Dernekleri Yerleşkesi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Hürriyet , şunları söyledi:

"Burası bütün balkan derneklerimize birçok etkinliklerinde açık olacak. Bu yerleşke derneklerimizin tüm üyelerine açık. Cemiyetler, nişanlar, kınalar, yemekli toplantılar ve daha birçok etkinlik için kullanımda.

GÜLÜMSE KAFE GİBİ OLACAK

Burada aynı Yahya Kaptan'daki Gülümse Kafe gibi bir kafe hizmetine de başlayacağız. Hemşehrilerimizin ihtiyacı olduğu her anda burayı kullanabilecek. Hem o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza bir sosyal alan oluşturmuş olacağız hem de göçmen derneklerimizin etkinliklerine ev sahipliği yapacağız.

HIDIRELLEZ BİRLİKTE KUTLANACAK

Balkan Dernekleri Yerleşkesi'ndeki ilk ortak etkinliği de 5-6 Mayıs tarihlerinde Hıdırellez şenlikleriyle başlatacağız. Baharın gelişini, bolluk ve bereketin simgesini hep birlikte kutlamak istiyoruz. Bütün derneklerle birlikte planlıyoruz. Güzel bir Hıdırellez şenliğini sizlerle birlikte yaşamayı arzu ediyoruz."

Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Nihat Hacıoğlu da Balkan Dernekleri Yerleşkesi'ni İzmit'e kazandıran Başkan Hürriyet'e teşekkürlerini iletti.