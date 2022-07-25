İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, İskeçe'nin Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin Ailesine Başsağlığı Diledi

Balkan turuna başlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve kentteki Balkan dernekleri, geçen günlerde hayatını kaybeden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin ailesine taziyede bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve kentteki 14 Balkan derneğinin temsilcileri, Balkan gezisi sırasında ziyaretler düzenlemeye devam ediyor. Heyet, geçen günlerde hayatını kaybeden Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin ailesine giderek başsağlığı diledi.

"METE, BU TOPRAKLARDA YAŞAYAN TÜRK NÜFUSUNUN, SOYDAŞLARIMIZIN DAVASI İÇİN BÜYÜK EMEKLER VERDİ"

Hürriyet, "Çok değerli bir dava insanını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ahmet Mete, bu topraklarda yaşayan Türk nüfusunun, soydaşlarımızın davası için büyük emekler verdi. Bizler de bu davanın aynı kararlılıkla devam etmesi için, Balkanlardaki soydaşlarımızla dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. Hepimizin başı sağ olsun. Sizlerin acısını derinden paylaşıyorum" dedi.

ANKA / Yerel