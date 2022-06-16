İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'in 3 Yıl Önce Verdiği Mücadele Tasarrufla Sonuçlandı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 3 yıl önce hizmet araçlarının kiralama yerine satın alınması için mecliste istediği kredi yetkisine AKP ve MHP'liler direnmişti. Bunun üzerine vatandaşa sunum yapan Hürriyet'in söylediği ve öngördüğü şeyler gerçek olurken, ciddi bir tasarruf sağladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaklaşık 3 yıl önce de meclisten araç satın alınması için kredi yetkisi istemişti. Bu yetki AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedilmişti. Hürriyet, çektiği bir video ile Belediye'ye neden araç satın almak istediklerini, araçların satın alındığında nasıl fayda sağlayacağını, elde edilen karla İzmit'te neler yapılacağını anlatarak kamuoyunu detaylıca bilgilendirmişti.

3 YIL ÖNCE VERİLEN MÜCADELE TASARRUFLA SONUÇLANDI

Tartışmaların ardından talep ettiği kredinin yarısını alabilen ve 2 yıl önce 27 milyona 71 aracı Belediye bünyesine kazandıran geri kalan araçları kiralamak durumunda kalan Hürriyet, aradan geçen 2 yılın sonunda kalan araçların da satın alınması ile ilgili meclisten kredi yetkisi istedi. Verdiği mücadele sonunda büyük bir tasarrufa imzasını atan o gün 27 milyon TL'ye alınan araçların değeri bugün yaklaşık 80 milyon TL'ye dayandı.

Ayrıca satın alınan hizmet ataçları sayesinde kiralama bedellerinden her ay yaklaşık 3 milyon TL tasarruf edildi. Hürriyet'in söylediklerinin çıkmasına rağmen 2 yıl sonra istediği kredi yetkisi için Cumhur İttifakı grubu konuyu siyasileştirerek süre uzatımı istedi.

ANKA / Yerel