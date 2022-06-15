İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Ieee Koü Öğrenci Kulübü'nü Ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü İnsansız Hava Aracı Takımı, Otonom Su Altı Takımı ve Rover Takımı öğrencilerini ağırladı.

IEEE KOÜ Öğrenci Kulübü İnsansız Hava Aracı Takımı, TEKNOFEST 2021'de yaptıkları insansız hava aracı ile 5'inci oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de başarılı Mühendislik Fakültesi öğrencilerini makamında ağırlayarak tebrik etti. Hürriyet, IEEE KOÜ Öğrenci Kulübü İHA Takım Kaptanı Tuana Aydın ve Emre Balkese, Su Altı Takım Kaptanı Feyza Nur Özver, Rover Takım Kaptanı Enes Çamur, Proje Koordinatörü Furkan Yayla, Kulüp Üyeleri Esra Sarı, Taha Rıdvan Öztürk ve Uygar Mehmet Öztürk ile bir araya geldi.

"SİZLER ÜRETEN GENÇLER OLARAK GELECEĞİMİZSİNİZ"

Hürriyet, elde ettikleri başarıdan ötürü öğrencileri tebrik ederek "Teknolojiyi geliştiren gençleri görmek çok güzel. Sizler üreten gençler olarak geleceğimizsiniz. Sizlerin daha iyi şartlarda daha büyük projeler üretebilmeniz adına elimizden geleni yapmaya hazırız. Teknolojik çalışma yapan öğrencilerin teknik ekipman ve cihaz konusuna desteğe ihtiyaçları oluyor. Bu ihtiyaçlarınız karşılamak adına projeler geliştiriyoruz" dedi.

ÖĞRECİLERE BAŞARILAR DİLEDİ

IEEE Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulübü İHA Takımı, ayrıca 23 Temmuz'da ODTÜ'de düzenlenecek Boeing Vtol Dikey İniş-Kalkış Yapan İHA Yarışması'na katılacak. Başkan Hürriyet, yarışmaya Kocaeli'den katılan tek takım olacak İHA Takımı öğrencilerine başarılar diledi.

ANKA / Yerel