İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'e Uluslararası Sanata Katkı Ödülü - Haberler

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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'e Uluslararası Sanata Katkı Ödülü

ANKA - Yerel
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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'e Uluslararası Sanata Katkı Ödülü

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,  9.Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri Töreni'nde Sanata Katkı Özel Ödülü’ne layık görüldü.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,  9.Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri Töreni'nde Sanata Katkı Özel Ödülü'ne layık görüldü.

9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri Töreni, İstanbul'da Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e, Tiyatro ve Sanata Katkı Özel Ödülü takdim edildi.

Başkan Hürriyet, sanatın ve sanatçının destekçisi olduklarını vurgulayarak tiyatro çalışmalarına emek veren herkese teşekkür etti.

HÜRRİYET: "ÖNCÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kısa bir konuşma yapan Başkan Hürriyet, "Biz bir ilçe belediyesiyiz. Kocaeli ölçeğinde sanata giden damarları açmak üzere geldiğimizden bu yana sanatın her alanında; tiyatroda, müzikte, resimde her alanda kaynaklarımızı sanata yatırarak öncü olmaya çalışıyoruz.  Bu oyuna emek ve katkı veren yazar, yönetmen, oyuncular başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum" dedi.

Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen başarılı çalışmalara imza atan İzmit Belediye Tiyatrosu da 'Vasati Dört Kişi' oyunuyla  'En iyi yeni oyun' ödülünü kazandı.

ANKA / Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

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